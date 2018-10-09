"وافي": إنهاء مسودة العقد الموحد وطرحها للرأي العام

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة نشر مسودة العقد الاسترشادي الموحد الهادف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية - غير مكتملة البناء - مع المطورين العقاريين لهذه الوحدات، وترتيب الالتزامات والحقوق بينهم وبين المشترين في مشروعات البيع على الخارطة، وطرح هذه المسودة للرأي العام مدة 21 يومًا من تاريخ النشر.

ودعت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة (المطورين العقاريين، المشترين في مشاريع البيع على الخارطة الحاليين أو المحتملين، المهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته.. وغيرهم) إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها مسودة العقد، لافتة إلى أن العقد سيكتسب صفة الإلزام في جميع عقود ومشاريع البيع على الخارطة، وذلك بعد اعتماد اللجنة للعقد بالمراعاة لآراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية محدثة تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم.

وأوضحت اللجنة أن الطرح للرأي العام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين والمطورين العقاريين لإبداء آرائهم حتى تتمكن اللجنة من وضع صيغة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تَقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وبينت اللجنة أن العقود المبرمة سابقا في المشاريع القائمة سيستمر العمل بها وفقا لبنودها والتزاماتها، وأن العقد الموحد سيطبق على جميع التعاقدات الجديدة بعد اعتماده، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخارطة المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة، وتوقيع المستفيدين في مشاريع البيع على الخارطة على عقود مخالفة عن الصيغة المعتمدة من اللجنة للمشاريع، وضبط هذه الممارسات من خلال الجولات الرقابية على المشروعات أو بلاغات المستفيدين، ويمكن الاطلاع على العقد الموحد من خلال الرابط التالي: https://wafi.housing.sa/ar/regulation/1058

يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما دشن مؤخرا تطبيق "وافي للأجهزة الذكية الذي يمكن المستفيدين من الاطلاع على جديد البرنامج والإبلاغ عن المخالفات في المشاريع عبر نافذة "راصد".