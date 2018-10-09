"وول ستريت" تبدأ تداولاتها منخفضة وسط ارتفاع العوائد ومخاوف النمو العالمي

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع العوائد وبعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، وعزا ذلك مباشرة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 17.59 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 26469.19 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.92 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 2882.51 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 7.44 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 7728.51 نقطة.

