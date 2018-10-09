"سكني": اكتمال حجز 1172 فيلا من إسكان مدينة الورود بالطائف خلال 3 أسابيع

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استمرار إجراءات الحجز في مشروع إسكان "مدينة الورود"، الواقع في محافظة الطائف الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيّناً أنه تم حجز 1172 فيلا سكنية في المشروع بعد 3 أسابيع من إطلاقه بما يمثل نحو 27% من إجمالي الوحدات السكنية التي يضمها المشروع، ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 4775 فيلا على مساحة تصل إلى 6.2 مليون متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي أنه تم إتاحت إجراءات حجز المرحلة الثانية من الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" في هذا المشروع "مدينة الورود"، الواقع داخل النطاق العمراني وعلى أحد أهم الطرق الرئيسية القادمة من مكة المكرمة "طريق السيل"، ويتضمن المشروع فلل سكنية منفصلة ومتنوعة المساحات، يتوسطها مركز ترفيهي تجاري بمساحة إجمالية تقدر بـأكثر من نصف مليون متر مربع تقريبا، ويحوي المشروع العديد من المواقع المخصصة للمرفق التعليمية والصحية ومرافق مخصصة للجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى عدد من المساجد والجوامع، كما يضم مواقع مخصصة للحدائق العامة والمنتزهات، وملاعب الأطفال، إضافة إلى تخصيص مساحة من المشروع للمسطحات الخضراء، لإيجاد بيئة سكنية ملائمة.

ويضم المشروع مناطق وسطية ترفيهية تجارية مميزة بطول أكثر من ألفين متر تضم المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والحدائق والنوادي والمسابح وميدان "المشهد العملاق"، الذي يتميز بمنارة ستكون علامة فارقة للمدينة تضاف للمعالم المعمارية السعودية المميزة.

وراعى البرنامج في المشروع الجديد الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، تنوع التصاميم والنماذج للفلل السكنية، حيث وفرت من خلاله 4 نماذج بمساحات تبدأ من 250 متر مربع وبقسط شهري يبدأ من 1.665 ريال، لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم الشهري، وتبدأ أسعار الفلل في المشروع الذي سيتم تسليمه للمستفيدين خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقود النهائية 499.499 ألف ريال.

وأوضح "سكني" في بيانه أنه أتاح إجراءات حجز الوحدات السكنية تحت الإنشاء في هذا المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494918، حيث يمكن من خلاله الاطلاع على جميع تفاصيل المشروع والمرافق التي يضمها، وكذلك حجز موعد لزيارة معرض المبيعات واستكمال إجراءات الحجز.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الماضي 2017 عن إطلاق برنامج "سكني"، وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي، وفي مطلع العام الجاري أعلنت عن مستهدف المرحلة الثانية من البرنامج بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وتم منتصف سبتمبر الماضي الإعلان عن الدفعة التاسعة من البرنامج بتخصيص أكثر من 33 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال عام 2018 أكثر من 215 ألف تتوزع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بما يحقق نحو 70 في المئة من مستهدف البرنامج خلال العام 2018، كما أطلقت الوزارة ممثلة ببرنامج "سكني" العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى استمرار عمليات التسليم في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كالقنفذة، وبيش، وصامطة، وثادق، وعرعر، والعيينة، والخبر والمبرز.