"لازوردي" تعيد هيكلة أحد المساهمين الرئيسيين بملكية 22.50٪

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة هيكلة أحد مساهميها الرئيسيين، شركة لازوردي القابضة. حيث استلمت الشركة إخطار من شركة لازوردي القابضة التي تمتلك ما يعادل 69.95٪ من أسهم الشركة، يفيد بأن شركة لازوردي القابضة قد اتفقت مع السيد/ عبد العزيز صالح العثيم، الذي يمتلك (112,500) سهم بما يعادل 22.50٪ من حصص الملكية لشركة لازوردي القابضة، على مبادلة هذه الحصص بعدد من أسهم الشركة يعادل قيمتها العادلة من خلال معاملة غير نقدية لنقل الملكية بدون تنفيذ صفقة (يشار إليها فيما يلي بـ "إعادة هيكلة الأسهم").

جاء ضمن الأخطار أنه في 11/2/1439هـ الموافق 31 أكتوبر 2017م، أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها على نقل ملكية أسهم إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه كجزء من عملية إعادة الهيكلة لشركة لازوردي القابضة، حيث سيتم نقل اسهم إعادة الهيكلة الى المحفظة الاستثمارية الخاصة بالسيد/ عبدالعزيز صالح العثيم ، وبعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، يصبح السيد/ عبد العزيز صالح العثيم مساهماً مباشراً في الشركة.

سيتم تنفيذ عملية إعادة الهيكلة ونقل الأسهم من خلال معاملة غير نقدية لنقل الملكية بدون تنفيذ صفقة على اساس القيمة السوقية لأسهم الشركة في تاريخ التنفيذ. بعد الانتهاء من عملية نقل الأسهم، سيصبح السيد/ عبدالعزيز صالح العثيم مساهماً مباشراً في الشركة بملكية (6,404,850) سهم بما يعادل 14.9٪ من إجمالي الأسهم المصدرة، بينما تنخفض ملكية شركة لازوردي القابضة في الشركة بنفس النسبة وفقا لذلك.

لا يُتوقع أن يكون لعملية إعادة هيكلة الأسهم هذه أي تأثير على الاستراتيجية أو العمليات التجارية أو العاملين في شركة لازوردي للمجوهرات. وسوف يتم الإعلان عن أي أحداث جوهرية ذات صلة لاحقاً ، إن وجدت.