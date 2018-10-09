"عناية": استقالة عضو لجنة المراجعة

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / ياسر حسين بلخي من عضوية لجنة المراجعة والتي تقدم بها بخطاب مؤرخ في تاريخ 04/10/2018م وذلك بسبب ظرف خاص

وتم قبول استقالته من قبل مجلس الإدارة في تاريخ09/ 10/ 2018م ، على أن تسري اعتبارا من تاريخ 04/10/2018م، علما بان تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل لدورة لجنة المراجعة الحالية كانت بتاريخ 04/07/2018، وسيقوم مجلس الإدارة في وقت لاحق بالإعلان عن اسم العضو المرشح البديل.

وعليه يتقدم مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ ياسر حسين بلخي على جهوده خلال فترة عضويته متمنين له دوام التوفيق والنجاح