النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3,7 في المئة في عامي 2018 و2019

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018و2019 ، مشيرًا إلى أن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبًا على التجارة.

وتوقع الصندوق الآن نموا عالميًا يبلغ 3.7 في المئة في كل من 2018 و2019 أي أقل بنسبة 0,2 في المئة من توقعاته السابقة في يوليو (3.9 في المئة).

وعزا الصندوق هذا التخفيض إلى مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7 في المئة إلى 2.5 في المئة في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4 في المئة إلى 6.2 في المئة، فيما أبقى توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير بنسبة 2.9 في المئة للولايات المتحدة و6.6 في المئة للصين.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2 في المئة إلى 2 بالمئة في المئة مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.