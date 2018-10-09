ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي للشأن السوري



التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم المبعوث الأمريكي للشأن السوري السفير جيمس جيفري .

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أبرز المستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل وعدد من المسؤولين.