الأسهم السعودية تتجاهل تقلبات أسعار النفط وتضيف 45 نقطة بدعم "المصارف"

استطاعت الأسهم السعودية العودة نحو الربحية مع ارتفاعها في جلسة أمس بنحو 45 نقطة بنسبة 0.58 في المائة لتغلق عند 7939 نقطة، بدعم أساسي من قطاع "المصارف" بقيادة "الراجحي". والارتداد من عند مستويات الدعم 7880 نقطة يعزز من الحالة الفنية الايجابية للسوق خاصة في حال نجاح السوق في تجاوز 8040 نقطة التي عندها ستزيد من شهية المخاطرة والإقبال على السوق. وحتى الآن لم تظهر معظم نتائج الشركات وهي العامل المؤثر في حركة السوق. ولم تؤثر تقلبات أسعار النفط على حركة السوق في جلسة أمس لكن استمرار النفط في الحفاظ على مستوياته الحالية مهم لإبقاء المعنويات مرتفعة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7893 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7943 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7862 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7939 نقطة رابحا 45 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 100 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات تراجعت 3 في المائة بنحو ألفين صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.69 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.39 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.68 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفية" بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 799 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 227 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، وحل ثالثا "بي سي آي" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 22.68 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 24.92 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 3.99 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 401 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 274 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية