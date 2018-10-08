"ألفابت" تغلق جوجل بلاس بعد كشف بيانات 500 ألف حساب

قالت ألفابت الشركة الأم لجوجل اليوم الاثنين إن ما يصل إلى 500 ألف حساب على جوجل بلاس ربما تعرضت لخلل من المحتمل أنه كشف بياناتها لمطورين خارجيين وإن الشركة ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي للعملاء. وفي وقت سابق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها ووثائق داخلية القول إن جوجل اختارت عدم الكشف عن المسألة ويرجع ذلك في جانب منه إلى مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية.

وذكر التقرير أن خللا برمجيا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات حسابات جوجل بلاس الخاصة في الفترة من 2015 إلى مارس آذار 2018 عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها. وهبطت أسهم ألفابت 2.6 في المئة إلى 1138.53 دولار للسهم.

وقالت جوجل إن البيانات المتأثرة تقتصر على بيانات شخصية على جوجل بلاس تشمل الاسم والبريد الإلكتروني والوظيفة والنوع والسن.

وأضافت "لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي بيانات شخصية".