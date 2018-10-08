وقوع حادث كبير بمصفاة نفط تابعه لـ"إرفينج" للنفط والغاز في كندا

قالت شركة إرفينج للنفط والغاز على حسابها في تويتر إن حادثا كبيرا وقع في مصفاة القديس جون التابعة لها في نيوبرانسويك صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان في المنطقة وقوع انفجار كبير تلاه حريق في المصفاة.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع الشركة التي تدير المصفاة التي تبلغ طاقتها 320 ألف برميل نفط يوميا للحصول على تعليق.