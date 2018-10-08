"الطيار" للسفر تبيع حصتها في "ذاخر" للاستثمار والتطوير العقاري بـ 377 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة اليوم عن إبرام اتفاقية بيع حصتها في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ 377 مليون ريال وتفاصيل الصفقة على النحو التالي: قامت المجموعة ببيع حصتها في الشركة البالغة 30% إلى شركة محمد إبراهيم السبيعي (شركة ماسك) مقابل الحصول على مبلغ 377,374,632 ريال والجدير بالذكر أن القيمة الدفترية للشركة المباعة هي 799,132,041 ريال سعودي، علما بأن صافي القيمة الدفترية بلغت 801,826,803 بنهاية السنة المالية المنتهية في 2016م و مبلغ 801,600,100 بنهاية السنة المالية المنتهية في 2017م وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الشركة المباعة هو التطوير والاستثمار العقاري. وسيظهر الأثر المالي لعملية البيع خلال الربع الثالث لعام 2018م وقد استحوذت المجموعة في بداية عام 2016 على حصتها في مشروع ذاخر كخطوة لتوزيع مصادر الدخل على المدى الطويل وللاستفادة من نمو سوق الحج والعمرة، وقد تم الاستحواذ عن طريق رفع رأس مال المجموعة بنسبة 4.82%. وإصدار أسهم جديدة بما يعادل 9.65 مليون سهم بالاستفادة من سعر سهم المجموعة في ذلك الوقت والبالغ 83.3 ريال للسهم وذلك للمحافظة على الموارد المالية للمجموعة من أجل التوسع في وحدات الأعمال الاستراتيجية التي تضمنتها خطة التحول الاستراتيجي والتي تم الإعلان عنها في نهاية العام السابق. منذ ذلك الحين تمكنت المجموعة من تنمية قطاع الفنادق في مدينتي مكة المكرمة وجدّة (من 775 غرفة مشغلة في عام 2016 إلى 1870 غرفة مشغلة وما يزيد عن 500 غرفة إضافية تحت التطوير اليوم) مما يضعها في مركز أقوى للاستحواذ على نسبة أكبر من سوق سياحة الحج والعمرة عبر التوسع في عملياتها عوضاً عن الاكتفاء بالاستثمار بحصص أقلية في مشاريع التطوير الضخمة طويلة الأجل مثل مشروع ذاخر. تجدر الإشارة إلى أنه وبسبب المعالجة المحاسبية للقيمة الدفترية المسجلة بناءً على سعر إصدار الأسهم عام 2016م فإن عملية البيع ستعكس خسارة محاسبية في قائمة الدخل للربع الثالث لعام 2018م.