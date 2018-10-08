"وول ستريت" تبدأ تداولاتها على انخفاض متأثرة بأسعار النفط وعوائد السندات

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مع هبوط أسعار الخام الذي أثر سلبا على شركات الطاقة وضعف الشهية للأسهم بعد ارتفاع عوائد السندات الأسبوع الماضي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.60 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 26399.45 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.73 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 2876.84 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 41.35 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 7747.10 نقطة.