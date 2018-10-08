"موبايلي": لا يمكن تحديد أثر قرار "هيئة الاتصالات" بتعليق بعض الخدمات لعدم وضوح التفاصيل

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن صدور قرار مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27 محرم 1440هـ الموافق 07 /10 /2018م، يقضي بتعليق تقديم بعض خدمات الشركة لعدم الوفاء بتحقيق إلتزامات السعودة في الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة -حسب افادة الهيئة- ؛ حيث تضمن القرار تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع.

وأفادت الشركة أن تأثير هذه القرار الصادر من مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا يمكن تحديد أثره في هذه المرحلة لعدم وضوح كافة التفاصيل للشركة.