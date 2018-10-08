أرباح "اكسترا" ترتفع إلى 30.9 مليون خلال الربع الثالث

ارتفع صافي الربح للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بعد الزكاة والضريبة إلى 30.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 26.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18.4%.

وبلغ اجمالي الربح 172مليون خلال الربع الثالث مقابل 151مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 14%. بينما بلغ الربح التشغيلي 34 مليون خلال الربع الثالث مقابل 28 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 21%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 98 مليون ريال، ومقابل 82.5 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بزيادة 19%.