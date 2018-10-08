انتقام السياسة من الاقتصاد .. «الشعبوية» المغرضة

نادراً ما كان الاقتصاد الشعبوي ناجحاً للغاية. يعرف الاقتصاد الأمريكي ازدهارا ملحوظا، والأسواق المالية آخذة في الارتفاع، ومن الواضح أن السياسات الحمائية لإدارة ترمب ليس لها سوى تأثير ضئيل في معدلات النمو. أصبح شعار ترمب "الحروب التجارية أمر جيد" مقبولا سياسيا، الأمر الذي يحير بعض منتقديه. ما زال هؤلاء يصرون على أن التعريفات غير مرغوب فيها بشكل عام، لكنهم يدركون الآن أن مثل هذه التدابير قد تكون مناسبة ومفيدة لمنع صعود الصين.

ظهرت حالة مماثلة في أوروبا، يرصد هارولد جيمس أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون وكبير زملاء في مركز الحوكمة الدولية، حيث يحقق رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان وزعيم بولندا الحالي جاروسلاف كازيزينسكي، نجاحا باهرا بفضل العمالة الكاملة وانخفاض البطالة. في ظل هذه الظروف، تظل أقوى حجج الشعبويين التي تكمن في الإشارة إلى أن كل تحذيرات النخبة العالمية، ومختصي دافوس العالميين، والنيوليبراليين، حول مخاطر الاقتصاد الشعبوي، غير صحيحة. لقد بالغ مؤيدو الحفاظ على العضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي - إثر استراتيجية "مشروع الخوف" - في تكاليف "بريكسيت"، لأن الاقتصاد البريطاني لم ينهَر.

لكن، بطبيعة الحال، السؤال المطروح: هو متى سيحين وقت الحساب الاقتصادي، وليس هل سيأتي أم لا. لا تقتصر الشعبوية على الوعود بتقديم مزيد لعدد أكبر من الأشخاص؛ لكن بدون هذه الوعود، فإن جميع العناصر الثقافية للشعبوية ستبدو قديمة ورجعية. وحتى الرجعيون لا يحبون السياسة الرجعية إذا أساءت إلى جيوبهم.

في الولايات المتحدة، تعتمد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر) على قوة الحماس بشأن حالة الاقتصاد، التي يجب أن تكون كافية للتعويض عن أسلوب ترمب الشخصي وخطابه الانقسامي والعنصري. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة، تنهار الحكمة التقليدية.

تفترض الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية أن تعاقَب السياسات السيئة بنتائج سيئة على الفور. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، أشار مختصو سوق السندات إلى أن الأسواق المالية التي تتسم بالرؤية الثاقبة تتنبأ على الدوام بالعواقب المستقبلية للسياسات الشعبوية وتتفاعل معها من خلال تحديد المخاطر. ووفقاً لهذا المنطق، ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تفقد الحكومات الشعبوية القدرة على الوفاء بوعودها المتسرعة، وتظهر الحكمة والحقيقة في نهاية المطاف.

عادة ما يستخلص علماء الاقتصاد الذين يدرسون الشعبوية دروساً من تجربة أمريكا اللاتينية، حيث أدت الوعود القومية الكاذبة إلى عجز مالي ضخم لا يمكن تمويله. في هذه الحالات، عملت الاقتصاديات الشعبوية على بدء دورات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وعدم الاستقرار، لأن الأسواق المالية العالمية والفاعلين الخارجيين الآخرين كانوا متشككين منذ البداية.

إن المشكلة هي أن تجربة أمريكا اللاتينية ليست عالمية. إن أسواق السندات ليست متوقعة كما يعتقد كثيرون، كما لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للانضباط. مثل الأسواق بشكل عام، يمكن أن يتم الاستحواذ على أسواق السندات من خلال المنطق الشائع "أو ما يمكن أن يُطلق عليه مجازيا اسم إدارة التوقعات"، الذي يبالغ في تقدير احتمالات التوصل إلى نتيجة معينة.

لقد توقع الليبراليون في فترة ما بين الحربين العالميتين أن الرد غير التقليدي للكساد العظيم سينتهي بشكل مأساوي، وقد تبين أنهم ينشرون الأكاذيب عندما لم تتحقق توقعاتهم على الفور.

كان رد ألمانيا في عهد هتلر على الكساد مبالغا فيه. لم يفوت النازيون أي فرصة للتفاخر بالسرعة التي تمكنت بها برامجهم من القضاء على البطالة وبناء بنية تحتية جديدة. مع استمرار الحكومة الألمانية في رصد التضخم من خلال مراقبة الأسعار والأجور على نطاق واسع، كان هناك جدل كبير حول حدوث معجزة اقتصادية.

بدا النجاح الظاهري للنازيين في دحض النظرية الاقتصادية كأنه وهم في نظر عديد من المحللين التقليديين. لم يشاهد النقاد خارج ألمانيا سوى نظام سياسي غير أخلاقي يسعى وراء مشروع محكوم عليه بالفشل. كانوا محقين بشأن الفساد الأخلاقي، لكنهم كانوا مخطئين بشأن الانهيار الاقتصادي الوشيك لهذا المشروع.

في عام 1939، نشر كلود جيلبو عالم الاقتصاد من جامعة كامبريدج كتابا بعنوان "الانتعاش الاقتصادي لألمانيا"، حيث قال "إن الاقتصاد الألماني قوي للغاية ولن ينهار في حالة نشوب نزاع عسكري". كان جيلبو ذميما للغاية. قامت الصحيفة البريطانية "دي إيكونوميست"، معقل الليبرالية الكلاسيكية، بإدانته في مقال غير مسبوق من صفحتين، وخلصت إلى أنه حتى وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز، لم يستطع إعطاء تفسير متفائل للأحداث. كان عمله، كما يقول المحررون، رمزًا "لميل خطير بين الاقتصاديين الديمقراطيين للعب لعبة النازيين".

وقد تعرض جيلبو لانتقادات حادة من قبل علماء آخرين أكثر شهرة منه، على سبيل المثال، المختص الاقتصادي البريطاني دينيس روبرتسون. لكن جيلبو كان محقاً في الأساس: لم يكن اقتصاد ألمانيا النازية على حافة الانهيار، وكان من الأفضل للقوى الغربية أن تبدأ في حشد الدفاع المناسب.

يعد النقاش المعاصر مشابها. إن سجل الاقتصاد الشعبوي في أوروبا ليس سيئًا ولا متميزا. والأهم من ذلك أن الشعبويين اليوم استفادوا من الانتعاش العام الذي بدأ قبل وصولهم إلى السلطة. عند حلول كساد آخر، سيدركون أن سياساتهم المتهورة قد حدّت بشدة من قدرتهم على الاستجابة. عند هذه النقطة، سيقوم أوربان وكاتزينسكي وغيرهم من الشعبويين في أوروبا الوسطى باتخاذ خيارات أكثر عدوانية.

رمزيا يمكن تشبيه الشعبوية بشخصية الكراكيز وايل إي. كايوتي، الذي ينتقل بشكل روتيني فوق حواف الجرف ويستمر في المضي قدما، في سعيه للنيل من عصفور نقار الخشب دون جدوى، مع إيمانه الكبير بمنطقه الخاص. في نهاية المطاف، يدرك أنه لا توجد أرض تحت قدميه، فيسقط، لكنه لا يقع على الفور.

في تسعينيات القرن الماضي، عندما شعرت روسيا بوطأة الإصلاحات الاقتصادية، طرح السياسي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي السؤال التالي: "لماذا ينبغي أن نتسبب في المعاناة لأنفسنا؟ دعونا نجعل الآخرين يعانون". دائمًا ما يظهر التهديد الرئيسي للشعوبية القومية في أوقات الفشل. عندما تسوء الأمور، تكون السبيل الوحيدة للمضي قدما هي التضحية بالآخرين.

وكما كان الحال في الماضي، عندما تتبخر أوهام النمو الحالي المريح للاقتصاد، ستعود السياسة إلى المقدمة، وقد تؤدي الحروب التجارية إلى نشر الجيوش.