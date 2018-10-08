الانهيارات الكبرى .. ماذا بقي من النظام العالمي؟

قبل قرن من الزمن، كانت الحرب العالمية الأولى تتهيأ لتضع أوزارها بعدما أفضت إلى انهيار أربع إمبراطوريات كبرى، هي: الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية، وأخيرا الإمبراطورية العثمانية. ذات السيناريو؛ أي مسلسل الانهيارات يتكرر في عصرنا الراهن، دون أن تحشد دول الحلفاء ولا دول المركز المتحارب حينها عدتها وعتادها قصد تدمير الآخر.يبدو أن العالم دخل؛ منذ سنوات خلت، بكل نظمه وأحلافه وتكتلاته مرحلة السقوط الكبرى، فقد تتوالى الانهيارات تباعا بشكل صدم الجميع؛ بمن فيهم صناع القرار أنفسهم، والراسخون في التنظير والتوقع والاستشراف.لم يعد بإمكان أي متخصص في الشأن الدولي؛ مهما علا كعبه في المجال، أن يقنع أحدا بانضباط السياسة الدولية لقواعد ومرتكزات "أطروحة النظام العالمي" اليوم. فأنَّا له ذلك، ورئيس الدولة المؤسِسة لهذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية، يعلن بشكل غير مباشر في اجتماع الأمم المتحدة الأخير انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه، وإيقاف العمل بقواعده ومقتضياته.كان ضمان "تحقيق الأمن الجماعي العالمي" و"حرية التبادل التجاري بين الدول" و"الحفاظ على النظام المالي العالمي" دعائم رئيسية يستند إليها هذا النظام، إلا أن الإدارة الأمريكية قررت القيام بمراجعة لهذه الدعائم وما تتضمنه من قواعد.فحرص شرطي العالم على استتباب الأمن لا يزال قائما، لكن ذلك لن يكون بدون مقابل، فالاصطفاف في الحلف الأمريكي وحده، كما في السابق، لم يعد كافيا للحصول على الحماية الأمريكية.بذلك تقرر الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن مبدأ المناصرة قصد ضمان الحماية، لمصلحة منطق تجاري صرف أساسه عرض خدماتها للبيع للأصدقاء والأعداء على حد سواء، فليس المهم من تكون بقدر ما الأهم هو كم ستدفع؟تبقى واشنطن المتضرر الأول من ذلك، فعوض أن تضمن لنفسها حلفاء توفر لهم الحماية، ويبقون أوفياء لها على الدوام. تفرض عليهم أن يتحولوا عند التعامل معها إلى مجرد زبائن، يبحثون عن أجود الخدمات بأرخص الأثمان، ما يعني أن قوانين العرض والطلب في ميدان الاقتصاد قابلة للانطباق هنا، فصعود قوة دولية جديدة توفر ذات الخدمات أو أحسن منها يهدد بقلب وتغيير كل شيء.أما الدعامة الثانية؛ أي الحرية في التبادل التجاري، فكان التخلي عنها لاستعادة المجد الأمريكي المفقود، أحد وعود الرئيس في حملته الانتخابية. وهو ما شرع في تنفيذه عمليا، بمجرد تسلمه مفاتيح المكتب البيضاوي من خلال اتخاذ جملة من القرارات، يراجع بموجبها عديدا من الاتفاقيات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في الجهات الأربع للعالم.يرى الرئيس القادم إلى السياسة من مجال الأعمال أن أنجع سياسة اقتصادية لضمان استعادة الاقتصاد الأمريكي انتعاشه وعافيته، هي العودة إلى أسلوب الحماية المشروطة، فوضع الحواجز الجمركية، وفرض الرسوم في وجه المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتوج المحلي، وما إلى ذلك من القيود التي تدفع بالاقتصاد الأمريكي نحو التحسن والنمو، وتزيد من فرص العمل في سوق الشغل.ثالث دعامة يستند إليها النظام شبه المنهار هي "النظام النقدي العالمي"، الذي يرغب ترمب في الاحتفاظ به من بين باقي الدعائم، لكنه طموح محفوف بالمخاطر لارتباطه الوثيق بالدعامتين السابقتين؛ خصوصا مسألة حرية التبادل التجاري بين البلدان.ناهيك عن بروز محاولات هنا وهناك؛ في أكثر من تجمع اقتصادي عالمي، للانسلاخ عن جبة العملة الأمريكية، بالبحث عن نظام بديل للتعامل النقدي غير الدولار، فالبقاء تحت سقف هذا الأخير، يبقي هامش المناورة لدى الدول محدودا جدا، لا بل متحكم فيه كما جرى مع اليابان حين قررت التجاوز في الربع الأخير من القرن الماضي.تبرز محاولات القطيعة مع الدولار عند كل أزمة بين واشنطن وإحدى الدول الكبرى، منذ أن كشفت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 عن هشاشة النظام المالي العالمي، وانهيار الرأسمالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ففي كل مرة يتردد الحديث على أكثر من لسان عن مساع لإنهاء سيطرة الدولار، لكن حلم فتي ما سرعان ما يتبخر لأن ما بين المتضررين؛ من السياسات الأمريكية، من حسابات وفوارق أكبر من أن يتم تجاوزها لتشكيل تحالف جديد ضد هيمنة العملة الأمريكية.هل تكفي دعامة واحدة للقول إن النظام العالمي لا يزال قائما، وحتى إن كان الجواب بالإيجاب، فتلك الدعامة بدورها تتعرض بين الفينة والأخرى لمحاولة زعزعتها من خلال تهديد بعض الدول باستعمال عملاتها الوطنية في التجارة البينية "الصين، روسيا...".لا تقل الانهيارات التي تشهدها البلدان على المستوى الداخلي أهمية عن تلك التي تحدثنا عنها في النظام الدولي، فالفكرة الديمقراطية في السياسة الداخلية في تراجع واندحار؛ لدرجة أن هناك من يتحدث اليوم عن نهاية قرن الديمقراطية، بعد تنامي موجات الشعبوية والتطرف، السياسي والديني على حد سواء، التي تغزو العالم منذ بداية الألفية الثالثة، أو ربما حتى قبلها بقليل.أما على المستوى المجتمعي، فالانهيارات أكثر من أن تعد أو تحصى "ثقافيا، قيميا، أخلاقيا..." بسبب الثورة التكنولوجية التي قلبت الحياة من حولنا رأسا على عقب. فأي معنى للانتماء والقطرية والهوية والحدود والخصوصية والمِلكية... في زمن الشبكية والحياة المباشرة "اللايف"؟