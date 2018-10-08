257 طلب تنفيذ من محاكم أجنبية لاستعادة 3.6 مليار ريـال

ارتفعت طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين ومقيمين داخل السعودية بنهاية العام الهجري الماضي، نحو 57.7 في المائة، مقارنة بعام 1438هـ.

وبلغ عدد الطلبات الأجنبية بنهاية العام الهجري الماضي 257 طلبا لاستعادة نحو 3.6 مليار ريال، في حين بلغت عام 1438هـ، 163 طلبا بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل – اطلعت "الاقتصادية" عليه -، فإن الأحكام الأجنبية الصادرة من الدول الخليجية والعربية استحوذت على النسبة الأعلى.

فيما جاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية كسويسرا، وفرنسا، وبريطانيا، إضافة إلى شرق آسيوية كالصين، واليابان.

وجاءت الأحكام على نوعين، منها أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية ، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.

وأكدت وزارة العدل، أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، حيث إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي في 1433هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة.

وأشارت إلى أن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ،حيث يقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقا للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

ويختص قضاء التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه وزارة العدل لتدشين أعمال المحاكم العمالية التي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأيام المقبلة من العام الهجري الجديد، حيث أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنها ستكون نموذجا رقميا رائدا للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.