مدير سلسلة متاجر "تيسكو" يدعو لفرض ضريبة على أمازن لتعزيز سوق التجزئة التقليدي

دعا المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "تيسكو" لتجارة البقالة ذات المسؤولية المحدودة إلى فرض "ضريبة على أمازون" بقيمة 1.25 مليار جنيه (1.64 مليار دولار) على السلع المباعة عبر الإنترنت من أجل مساعدة تجار التجزئة التقليديين في بريطانيا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا ميل" اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية عن الصحيفة أن المدير التنفيذي ديفيد لويس اقترح أن تفرض الحكومة البريطانية نسبة اثنين بالمئة على شركات الإنترنت على أن يتم استخدام الأموال التي يتم جمعها كإعفاءات ضريبية لمساعدة شركات التجزئة المناضلة التي توظف 4ر2 مليون شخص.

وتشكل المبيعات عبر الإنترنت نحو 17 بالمئة من تجارة التجزئة في بريطانيا ويبلغ حجمها 370 مليار استرليني في العام، وطالما اشتكى تجار تجزئة تقليديون من أن العبء الضريبي لا يتناسب مع حصتهم في الاقتصاد.

وتم توجيه اتهام إلى أن شركة أمازون تسدد مبلغا قليلا يصل إلى 3ر2 بالمئة عن أرباحها في المملكة المتحدة، في حين تبلغ ضريبة الشركات 19 بالمئة.

وفي ضوء هذه الخلفية، انهارت الذراع البريطانية لشركة "آر" يو إس للعب الأطفال وشركة مالبين الكترونيكس وباوندلاند في وقت سابق من هذا العام.

وتدخلت شركة "سبورتس ديريكت انترناشيونال" من أجل إنقاذ سلسلة متاجر "هاوس أوف فريزر" بعد ساعات من دخولها تحت الحجز الإداري. وانخفض التوظيف للربع السابع على التوالي في هذه الصناعة، في أسرع وتيرة تراجع خلال عام.

وقال لويس إن خطته يمكن أن تستخدم لخفض معدلات الضرائب لتجار التجزئة في جميع أنحاء الصناعة بنسبة 20 بالمئة، لكنه رفض القول ما إذا كان لديه أي تواصل مع الحكومة بشأن اقتراحه.