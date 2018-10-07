مقتل 20 شخصا في حادث تصادم في نيويورك

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن سيارة ليموزين تقل أفرادا مشاركين في حفل زفاف اصطدمت بمركبة أخرى في شمال ولاية نيويورك الأمريكية مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

وذكرت صحيفة تايمز يونيون اليومية ومقرها مدينة ألباني بالولاية أن التصادم وقع مساء أمس السبت في شوهاري الواقعة على بعد نحو 61 كيلومترا غربي ألباني على الطريق رقم 30.

وقال إريك وايس المتحدث باسم المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إن فريقا كاملا من المحققين وصل إلى موقع الحادث اليوم الأحد لفحص ما وصفته الصحيفة بأنه الحادث الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في منطقة ألباني منذ عام 2005.

ورفضت شرطة ولاية نيويورك التعليق قائلة إنها ستصدر بيانا اليوم الأحد وبه مزيد من التفاصيل.

ووقع الحادث أمام متجر أبل باريل كانتري حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا موجودين في مكان مخصص للانتظار أمامه.

وشكر المتجر في منشور على صفحته في فيسبوك خدمات الطوارئ على استجابتها "للحادث المروع".

وأضاف "قلوبنا مع كل من تضرر بأحداث اليوم ونصلي من أجلهم".