تخضع مجموعة يونيون بنك أوف سويزلاند " يو بي إس " السويسرية للاستثمارات المصرفية، لمحاكمة في باريس غدا الاثنين، إثر اتهامها بتشجيع العملاء الأثرياء على إخفاء أموالهم في الخارج، من أجل التهرب من الضرائب الفرنسية.
وجاء في لائحة الاتهام التى صدرت قبل المحاكمة التي تبدأ غدا الاثنين ، إن المجموعة المصرفية ومقرها زيوريخ، أرسلت مصرفيين عبر الحدود للبحث عن عملاء جدد حتى ولو كانوا يفتقرون إلى الأوراق والوثائق اللازمة (رخصة مصرفية أو جواز سفر أوروبي) وعرض مثل هذه الخدمات في فرنسا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
وعندما جاءوا من سويسرا إلى فرنسا، اتخذ مصرفيو (يو بي إس) عدة خطوات، لتجنب اكتشاف السلطات لهم، واستخدموا أجهزة كمبيوتر مشفرة ، ومعهم بطاقات غير مطبوع عليها شعار المجموعة المصرفية، وفقا للمدعين العامين.
كما تتهم المجموعة بمساعدة العملاء على عمليات غسل أموال لم يتم إعلانها للسلطات الفرنسية.
وتنفي المجموعة أي تقصير.
وفي حالة إدانتها، يمكن أن تتكبد المجموعة غرامات بمليارات من اليوروهات.
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- مجموعة "يو بي إس" السويسرية متهمة بمساعدة عملاء على التهرب الضريبي في باريس
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