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أخبار اقتصادية- خليجية

مجلس النواب البحريني يوافق على الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة

رويترز

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

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