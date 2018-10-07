قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- خليجية
- مجلس النواب البحريني يوافق على الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة
أخبار اقتصادية- خليجية
- أدلة جديدة تفضح إرهاب قطر.. فدية مليار دولار لإطلاق رهائن في العراق
- مصر تطلب 400 ألف دولار وديعة لمدة 5 سنوات لمن يريد جنسيتها
- تصريحات متضاربة لـ «القطرية»: تأقلمنا مع المقاطعة وسنتكبد خسارة
- 5.4 مليون طن إنتاج دول الخليج المتوقع من الألمنيوم في 2018
- الإمارات تقر ميزانية اتحادية بقيمة 49 مليار دولار لثلاثة أعوام
- هبوطا حادا في عدد المسافرين عبر مطار قطر
- هبوط حاد في عدد مسافري مطار الدوحة.. وارتفاع واردات الشحن الجوي 7.6%
- المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
- الكويت تبقي على سعر الفائدة 3% لتعزيز العملة الوطنية
- المركزي الإماراتي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
أضف تعليق