مجلس النواب البحريني يوافق على الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.