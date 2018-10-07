"الغذاء والدواء" تحذّر من منتج لفرد الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الفورمالدهيد

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج لفرد الشعر يحمل اسم "HT Hair Talk Keratin Plasma Thermic straightening step2"، لاحتوائه على نسبة عالية من الفورمالدهيد. وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج فرد الشعر "HT Hair Talk Keratin Plasma Thermic straightening step2" المصنّع في البرازيل ويحمل رقم التشغيلة (227.025/17) وتاريخ الصلاحية02 /2020، على نسبة عالية من الفورمالدهيد تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك. ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج. وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة الالكتروني: www.sfda.gov.sa .