الفالح يدشن الهوية الجديدة لـ " مدن "ويشيد بدورها البارز في تمكين الصناعة الوطنية

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" استراتيجيتها وهويتها الجديدة برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح , وبحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والصناعيين والإعلاميين بفندق الريتز كارلتون بالرياض . وأكد المهندس الفالح أن تدشين "مدن" لاستراتيجيتها وهويتها الجديدة، يمثل مبادرة وخطوة مهمة تعزز من مسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية، فضلاً عن كونها تدعم خطط الدولة المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل، مما يتيح لها توفير فرص العمل لكوادرها الوطنية، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وفق رؤية جديدة تتمتع بحلول مبتكرة وتعاملات أكثر سلاسة. وقال الفالح : "إن الاستراتيجية والهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتواكب حرصهما على ريادة القطاع الصناعي وازدهار الصناعة السعودية". وأضاف معاليه أن الجهود الكبيرة التي بذلتها "مدن" مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في الإقبال الملحوظ الذي تشهده المملكة اليوم على الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى نجاح "مدن" في التسويق وإبراز المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية. من جانبه أشار نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز بن عبد الله العبد الكريم إلى الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصناعي في المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو بما يولد فرص عمل لأبناء هذا الوطن المبارك ويعظم المحتوى المحلي. من جهته عبّر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم عن شكره لمعالي وزير الطاقة وأصحاب المعالي لتشريفهم حفل التدشين، مشيراً إلى أن الهوية الجديدة تمثل كل القيم التي تصبو "مدن" لتحقيقها، وسعيها الدؤوب لتقديم الخدمات الأفضل والأحدث وتطوير القائم منها، بما يدعم الانطلاق نحو مرحلة متقدمة من العمل في خدمة شركاء "مدن" وتحقيق طموحاتهم.