السودان يخفض قيمة عملته في شكل كبير مع استمرار الازمة الاقتصادية

أعلنت السلطات السودانية خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60% لمواجهة ازمة تراجع قيمة الجنيه السوداني جراء الازمة الاقتصادية المستمرة. ووفقا للبنك المركزي السوداني فان الدولار الاميركي الواحد بات يساوي 47,5 جنيها سودانيا، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ يناير الماضي. وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيها للدولار الواحد علما بان قيمة الجنيه تراجعت الاسبوع الفائت في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي 45,5 جنيها. وجاء القرار الاحد بعد اسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة معتبرا ان الحكومة السابقة فشلت في معالجة الازمة الاقتصادية.