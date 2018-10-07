158.6 مليون سهم خزينة لـ 22 شركة في سوق الأسهم.. 89% منها للمصارف

أظهرت بيانات صادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن 22 شركة ومصرف مدرجين في سوق الأسهم المحلية يملكون نحو 158.6 مليون سهم من أسهمهم (أسهم خزينة).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، سيطر القطاع المصرفي على نصيب الأسد من بين الشركات المدرجة التى تملك جزءا من أسهمها، حيث بلغت ملكية القطاع المصرفي لأسهمه نحو 88.6 في المائة من إجمالي الأسهم التى تملكها الشركات والمصارف من أسهمها في السوق إجمالا، حيث يملك القطاع 140.4 مليون سهم من أسهمه.

وحسب الغرض، توزعت أسهم الخزينة في سوق الأسهم السعودية إلى 61.9 مليون سهم تملكتها في أسهمها بغرض برامج أسهم الموظفين، تمثل 39 في المائة من إجمالي أسهم الخزينة في السوق، فيما تم تملك 96.7 مليون سهم لأغراض اخرى، تشكل 61 في المائة من إجمالي أسهم الخزينة في السوق.

وتصدر البنك السعودي للاستثمار الشركات المدرجة في عدد الأسهم التى يملكها من أسهمه وكذلك نسبتها من أسهمه المصدره، حيث يملك البنك نحو 61.2 مليون سهم، تمثل 8.16 في المائة من اسهمه المصدره.

وتلاه من حيث عدد أسهم الخزينة المملوكة، مجموعة سامبا المالية بعدد أسهم خزينة 42.9 مليون سهم، تمثل 2.15 في المائة من أسهم المصرف المصدرة.

فيما تلا "السعودي للاستثمار" من حيث نسبة أسهم الخزينة من الأسهم المصدرة للشركة في السوق، الشركة المتحدة للالكترونيات "إكسترا" بنسبة 4 في المائة عبر ملكيتها مليوني سهما من أسهمها.

مفهوم أسهم الخزينة :

يقصد بعمليات أسهم الخزينة إعادة شراء الشركة المساهمة لأسهمها ويطلق علي الأسهم التي يتم إعادة شراؤها بواسطة الشركة ( Treasury-stocks) أي أسهم الخزينة.

أسباب لجوء الشركات لأسهم الخزينة :

- لتخفيض رأس مال الشركة بتلك الأسهم .

- لتوزيع الإرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع .

- لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية معينة للمستثمرين .

- لإثراء حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الإرباح نتيجة توزيع الإرباح المحققة علي عدد اقل من الأسهم القائمة .

- لزيادة الطلب علي الأسهم في بورصة الأوراق المالية في حالة انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة .

- لمراجعة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة عن طريق تخفيض عدد الأسهم الحرة المتداولة وبالتالي ارتفاع سعرها مما يضبط حقوق الملكية بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.

طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها (آليات التنفيذ):

- من السوق المفتوح ( البورصة)

- عن طريق المزايدة المحدودة

- الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية

- الشراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين

- الشراء من خارج السوق (اتفاقيات أو عمليات خاصة)

- الشراء بواسطة الشركات التابعة ( الاحتفاظ بالأسهم في خزينة الغير)

طرق التصرف في أسهم الخزينة:

- تخفيض رأس مال الشركة

- إعادة بيع الأسهم في السوق

- استخدام هذه الأسهم ضمن نظام الإثابة والتحفيز من خلال تمليكها للمديرين بالشركة

- إعادة توزيع هذه الأسهم علي المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من أنواع الإرباح علي المساهمين .

- استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ علي شركات أخري مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة .

أثر شراء الشركة لأسهمها علي القوائم المالية للشركة :

يتم إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في قائمة حقوق المساهمين، كما ان معايير المحاسبة الدولية تنص علي عدم استفادة أسهم الخزينة من أى توزيعات نقدية خلال تملك الشركة لهذه الأسهم.

*وحدة التقارير الاقتصادية