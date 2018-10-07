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أخبار اقتصادية- محلية

الخطوط الحديدية : 1.3 مليون راكب منذ مطلع 2018 بارتفاع 19 %

"الاقتصادية" من الرياض

حققت الخطوط الحديدية مع نهاية الربع الثالث من 2018 نموا كبيرا في نقل الركاب بلغ حوالي 19 % حيث تم نقل حوالي 1.3 مليون راكب بزيادة 203 ألف راكب عن نفس الفترة من 2017.

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