الخطوط الحديدية : 1.3 مليون راكب منذ مطلع 2018 بارتفاع 19 %

حققت الخطوط الحديدية مع نهاية الربع الثالث من 2018 نموا كبيرا في نقل الركاب بلغ حوالي 19 % حيث تم نقل حوالي 1.3 مليون راكب بزيادة 203 ألف راكب عن نفس الفترة من 2017.