"المتقدمة" تربح 202 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2018 حيث حققت صافي ربح بلغ 202 مليون ريال بانخفاض قدره 2 % عن الفترة نفسها من العام 2017 وبالنخفاض قدره 20 % عن الربع السابق من 2018 وبلغت ربحية السهم 2.8 ريال.
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