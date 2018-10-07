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أخبار الشركات- محلية

"المتقدمة" تربح 202 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2018 حيث حققت صافي ربح بلغ 202 مليون ريال بانخفاض قدره 2 % عن الفترة نفسها من العام 2017 وبالنخفاض قدره 20 % عن الربع السابق من 2018 وبلغت ربحية السهم 2.8 ريال.

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