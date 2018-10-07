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أخبار الشركات- محلية

"المراعي" تربح 634 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث من 2018 حيث حققت صافي ربح بلغ 634 مليون ريال بانخفاض قدره 4 % عن الفترة نفسها من العام 2017 وبانخفاض قدره 3 % عن الربع السابق من 2018 فيما بلغت ربحية السهم 1.6 ريال

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