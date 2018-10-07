"المراعي" تربح 634 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018

أعلنت شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث من 2018 حيث حققت صافي ربح بلغ 634 مليون ريال بانخفاض قدره 4 % عن الفترة نفسها من العام 2017 وبانخفاض قدره 3 % عن الربع السابق من 2018 فيما بلغت ربحية السهم 1.6 ريال