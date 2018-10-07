سفراء: لقاء ولي العهد أكد سيادة المملكة ومكانتها في المنطقة والعالم

أكد سفراء دول عربية وإسلامية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شدد، خلال لقائه مع "بلومب﻿﻿يرج"، على سيادة المملكة والقدرات التي بحوزتها ومكانتها الفعالة في المنطقة والعالم، موضحين، في تصريحات لـ "الاقتصادية"، أن ولي العهد رسم خلال اللقاء الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة في الاقتصاد السعودي. وقال لـ "الاقتصادية" خان هشام بن صديق سفير باكستان في الرياض, إن حوار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مع وكالة "بلومبيرج", رسالة للعالم للمستقبل والمرحلة الجديدة التي تمر بها المملكة العربية السعودية.وأوضح السفير الباكستاني أن الأمير محمد بن سلمان رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وتحدث عن حجم الاستثمارات والمشاريع الكبيرة المزمع تنفيذها.ووصف السفير صديق العلاقة بين باكستان والسعودية بأنها علاقات تاريخية في المجالات كافة، وقوية ووطيدة، منوها إلى أن باكستان مهتمة بتوطيد العلاقة مع المملكة في ظل الارتباط الوثيق بين البلدين والمصير المشترك لمشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ومشروع نيوم، اللذين سيغيران خريطة الاقتصاد في المنطقة وتدفع المنطقة إلى التقدم والازدهاروأضاف: أن مشروع نيوم من أهم الاستثمارات المستقبلية في المملكة، وهو من المشروعات الذكية ويعتمد على الذكاء الصناعي، ونحن في باكستان نركز على المشروعات التي تعمل عليها المملكة في المستقبل لنكون شركاء، ونسعى إلى تقديم كل إمكاناتنا ومواردنا البشرية للمملكة.كما أشار سفير باكستان إلى أن وفدا سعوديا رفيع المستوى يقوم بزيارة باكستان حاليا لدعم المشاريع الاقتصادية الحيوية.وتابع: على مر السنين، تقدمت المملكة بشكل لافت وحصلت على مكان حيوي في الشؤون العالمية مسترشدة بقيادتها الرشيدة, وتلعب المملكة دورا رائدا في شؤون الأمة الإسلامية من خلال دعم قضايا السلام والاستقرار.واستطرد: نحن سعداء جدا أن نرى السعودية شرعت في "رؤية 2030" وهي خريطة طريق للتطور السريع والتحول, وسوف تكون باكستان شريكا في هذا المشروع، حيث إن أهداف الرؤية تبشر بعهد جديد من الازدهار في المنطقة.وأردف: ترتبط باكستان والسعودية تاريخيا بعلاقات أخوية حميمة تعكس مشاعر الشعب في كلا البلدين للآخر, فالسعودية هي موطن لأكثر من مليوني باكستاني يقدرون كرم ضيافة المملكة وشعبها.من جهته، قال ضياء الدين باخرمة سفير جيبوتي في السعودية, إن لقاء الأمير محمد بن سلمان مع "بلومبيرج" أكد مجددا القدرات السياسية والدبلوماسية التي يتمتع بها ولي العهد في قياده بلد عظيم بحجم السعودية.وأضاف: أثبت ولي العهد في لقائه سرعة البديهة والإمكانات التي تدل على أنه مستوعب للتفاصيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وكشف الحوار عن الخطوط العريضة لسياسات المملكة، وأكد على سيادة المملكة وقدرتها ومكانتها وكيفية تعاملها مع أصدقائها وتعاملها مع أعدائها كذلك.وقال: تحدث ولي العهد بشكل صريح حول موضوع "أرامكو" وحدد بشكل واضح ودقيق السياسات الاقتصادية في المملكة والتوجهات المستقبلية، وكان لقاء مكملا لـ"رؤية 2030" التي أعلن عنها ولي العهد من قبل وتسير بخطى ثابتة في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.وأشار إلى أن ولي العهد كان واضحا ودقيقا وقويا وذلك دليل على أن السعودية بلد يعرف كيف يسير وتعرف حكومته أين تسير وموازنتها محددة وواضحة المعالم بطريقة تخدم بها قضايا شعبها وتؤكد أهميتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم.بدوره، قال لـ "لاقتصادية" باسم عبد الله الأغا سفير فلسطين في المملكة, أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستبقى سياستها راسخة ثابتة. وأكد أن ما طرحه الأمير محمد بن سلمان يبعث على الأمن والاستقرار والطمأنينة، وقال: هذه هي المملكة ترسم استراتيجية المستقبل بشهادة الاقتصاديين والدول العظمى وكذلك شهادة المواطن السعودي والعربي، وستبقى المملكة دائما الأمل المنشود في توجهاتها نحو السلام والاستقرار، ولها دورها الرائد في دعم قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبرها المملكة أولوية لها.