"المصارف العربية" لـ "الاقتصادية": اندماج "ساب" و"الأول" يوفر فرصا تمويلية للمشاريع العملاقة

قال لـ "الاقتصادية" وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اندماج مصرفي "ساب" و"الأول" سيحقق مكاسب استراتيجية للكيان المصرفي الجديد، في مقدمتها توفير قوة مالية أكبر للكيان، وجعله قادرا على امتصاص أي أزمات أو تحديات مالية مستقبلية، إلى جانب منافسة المصارف العالمية.

وأكد أن الكيان الجديد سيواكب السياسات التنفيذية للمشاريع العملاقة التنموية في المملكة، وتوفير التمويل اللازم لها وهي مشاريع بحاجة إلى تمويل من كيانات مصرفية كبيرة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي السعودي شهد تطورات إيجابية قوية انعكست على تحسن مؤشرات السلامة المالية خلال العام الجاري، حيث وصل معدل كفاية رأس المال إلى 20.9 في المائة خلال النصف من عام 2018، وهي نسبة عالية ومطمئنة تعكس متانة القطاع المصرفي، حسب دراسة تحليلية أجراها الاتحاد حديثا.

وأضاف "حسب الدراسة فإن القطاع المصرفي السعودي سجل نسبة نمو بلغت نحو 0.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بنهاية العام الماضي، كما أن ربحية المصارف السعودية لا تزال عالية، حيث سجلت نسبة عائد على الأصول 2.1 في المائة بنهاية الفصل الثاني 2018، مقابل 1.8 في المائة عام 2016، ونسبة عائد على حقوق المساهمين 13.8 في المائة، كما ارتفع هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل من 70.1 في المائة عام 2016 إلى 74.4 في المائة في نهاية النصف الثاني من العام الجاري".

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن السعودية احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، بحسب رأس المال الأساسي، وذلك بدخول 12 مصرفا سعوديا ضمن اللائحة، حيث بلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الـ12 نحو 95.1 مليار دولار، وهو الأعلى عربيا، كما تدير موجودات تقدر بنحو 592.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن 12 مصرفا سعوديا دخل ضمن قائمة أفضل500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، وهو أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في هذه المصارف نحو 9.9 مليار دولار.

ويحتل القطاع المصرفي السعودي المرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 18 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و20 في المائة من ودائع القطاع المصرفي العربي.

وتوقعت الدراسة التحليلية التي أجراها الاتحاد حديثا، ارتفاع ربحية المصارف في الفترة المقبلة مع اتساع هوامش الفائدة، مشيرة إلى زيادة في مجموع القروض تقدر بنحو 3.6 في المائة عن نهاية العام الماضي 2017، ليبلغ نحو468.2 مليار دولار، حيث تعتبر الأعلى عربيا.

وبلغ حساب رأس المال في المصارف العاملة في السعودية نحو 95.2 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من العام الجاري، كذلك يعتبر الأعلى عربيا، رغم تراجعه بنحو 1.2 في المائة عن نهاية عام 2017.

ولفتت الدراسة التي حصلت عليها "الاقتصادية"، إلى أن جميع المصارف السعودية ستحتفظ بمعدلات رسملة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب رقابيا، بعد تطبيق المعيار المحاسبي الدوليIFRS 9.

وأوضحت الدراسة انه وبفضل السياسات الاحترازية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت نسبة القروض المتعثرة أو غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي 1.8 في المائة في نهاية الفصل الثاني من عام 2018، وهي نسبة منخفضة.

وأضافت "مع محدودية انكشافه الخارجي، فإن مخاطر الائتمان المحلي تدار بشكل جيد بسبب الأصول عالية الجودة والمخصصات الكافية للقروض، حيث تتجاوز نسبة تغطية القروض المتعثرة 190 في المائة".

وحسب الدراسة فإن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تسعى إلى مراقبة وإدارة السيولة المحلية لضمان سلاسة عمليات القطاع المصرفي واستمرار تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، حيث انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف التجارية إلى 78.1 في المائة بنهاية النصف الثاني من 2018، مقابل 80.1 في المائة وهذا أقل من الحد الأقصى المسموح به من السلطات التنظيمية والبالغ 90 في المائة، بينما وصل معدل تغطية السيولة إلى 197 في المائة مقابل معيار بازل.

ووفقا للدراسة، فإن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت نحو 3.39 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة نحو 1.6 في المائة عن نهاية عام 2017، وأصبحت بالتالي تشكل نحو 140 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.14 تريليون دولار، أي ما يعادل 87 في المائة من حجم الاقتصاد العربي، محققة نسبة نمو نحو 1.5 في المائة.

وحسب الدراسة، فإن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثاني 2018 قد بلغ نحو 1.86 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققا نسبة نمو نحو 2 في المائة مقارنة بنهاية عام 2017.