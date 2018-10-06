467.6 مليار دولار مشتريات حكومية للصين في عام

كشفت وزارة المالية الصينية أمس عن ارتفاع حجم المشتريات الحكومية بنسبة 24.8 في المائة على أساس سنوي لتسجل 3.21 تريليون يوان (نحو 467.6 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.

وبحسب "الألمانية"، تشكل الأرقام الصادرة 12.2 في المائة للنفقات المالية للبلاد، أو 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث ارتفعت النسبتان مقارنة بالعام الأسبق، ووصل معدل النمو للمشتريات الحكومية عام 2016 إلى 22.1 في المائة.

وارتفعت مشتريات الخدمات 83.1 في المائة إلى 890 مليار يوان، متخطية مشتريات السلع والبضائع للمرة الأولى، حيث تشتري الحكومة مزيدا من الخدمات، ليس فقط من أجل احتياجاتها الخاصة، وإنما أيضا من أجل العامة.

وواصلت المشتريات الحكومية في العام الماضي تركيزها على ترشيد الطاقة والمنتجات الصديقة للبيئة.

إلى ذلك، بلغت قيمة المقاولات الخارجية في الخدمات بالصين 62.82 مليار دولار أمريكي، فيما وصل مبلغ تنفيذها في الخارج إلى 38.4 مليار دولار، ما يمثل نسبة تتجاوز 70 في المائة من إجمالي الصادرات الخدمية الناشئة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن حجم المقاولات الخارجية في الخدمات بالصين شهد زيادة متواصلة، حيث تجاوز حجمها على المستوى الوطني 100 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2016 وارتفع بواقع 18.5 في المائة، ليصل إلى 126.14 مليار دولار في عام 2017.

وتعتبر تجارة الخدمات قوة دافعة مهمة لتنمية التجارة الخارجية عالية الجودة، فيما تصعد مكانتها في سلسلة القيمة العالمية باستمرار.

وقالت ما شيو هونج، رئيسة جمعية الصين الدولية لتشجيع الاستثمار، إن صناعة المقاولات الخارجية في الخدمات المدفوعة بالتكنولوجيا ستصبح محركا مهما لتحقيق النمو المبتكر والتنمية الاقتصادية الرقمية في العالم في عصر الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الجديدة.

ولا يزال تنفيذ للمقاولات الخارجية في الخدمات بالخارج يهيمن على السوق الصينية في هذا المجال مع العلم بأن بكين قد أصبحت في وقتنا الحالي ثاني أكبر مقاول في العالم لأعمال المقاولات الخارجية، لكن هناك اتجاها لتتحول نحو التجارة العامة المحلية.

وانخفض حجم التنفيذ الصيني للمقاولات الخارجية في الخارج من حيث نسبته من إجمالي حجم المقاولات الخارجية في الخدمات عاما بعد عام في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، ليصل إلى 63 في المائة عام 2017.

ويعتقد الخبراء أن الصناعة التحويلية ستوجد فرصا عديدة لأعمال المقاولات في الداخل خلال عملية التحول والارتقاء، وأن الاندماج بين الصناعة التحويلية وصناعة الخدمات الحديثة المتطورة له آفاق واسعة وإمكانات كبيرة.