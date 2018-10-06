متوسط أجور عمال سويسرا يتجاوز 60 دولارا في الساعة

ارتفع متوسط تكلفة اليد العاملة في سويسرا في 2017 إلى 60.05 فرنك في الساعة الواحدة "60.54 دولار" لجميع القطاعات الاقتصادية الأول والثانوي والثالث.

وتختلف التكاليف ليس فقط من فرع اقتصادي إلى آخر لكن أيضاً في كثير من الأحيان تبعاً لحجم المؤسسات، وفقا لإحصائية رسمية سويسرية لمكتب الإحصائي الاتحادي.

ويتعلق القطاع الأول، باستخراج المواد الخام واستغلال الموارد الطبيعية، مثل الفحم، والأخشاب والحديد، وإنتاجها، ومن أمثلة العاملين في هذا القطاع الصيادون وعمال المناجم.

ويشمل القطاع الثانوي، تحويل المواد الخام أو المواد الوسيطة إلى سلع، مثل تصنيع السيارات من الصلب، أو الملابس من الأنسجة، ومن أمثلة العاملين في القطاع الثانوي عمال البناء والخياطون.

أما القطاع الثالث، فيشمل تقديم الخدمات للمستهلكين والشركات، مثل المصارف، والتدريب، والدراسات والبحوث، والإدارة، والخدمات الشخصية، والأمن، والنظافة، ومن أمثلة العاملين في هذا القطاع أصحاب المتاجر والمحاسبون.

وتمثل تكاليف العمل جزءًا كبيراً من تكاليف إنتاج السلع والخدمات، وهي تشمل جميع نفقات الشركة للتوظيف.

وتتألف من إجمالي المرتبات والأجور "79.9 في المائة من مجموع التكاليف"، وتسديد الاشتراكات إلى الصناديق الاجتماعية المدفوعة من أرباب العمل "16.9 في المائة" والتكاليف الأخرى المتصلة بصفة خاصة بالتدريب المهني والتوظيف "3.2 في المائة"، ووصلت في 2017 إلى 60.05 فرنك للساعة، لجميع الشركات في القطاعين الثانوي والثالث.

وفي القطاع الثالث تحديداً، ظهرت أعلى تكلفة لليد العاملة في 2017، إذ بلغ متوسط تكلفة الأنشطة المالية والتأمينية 92.10 فرنك في الساعة الواحدة، وفرع المعلومات والاتصالات "77.95 فرنك"، والأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية "73.50 فرنك".

وفي ذات قطاع الخدمات أيضا، ظهرت الفروع الاقتصادية التي تحمل أدنى تكاليف للساعة، وهي، أنشطة الخدمات الإدارية، والعمال التي سجلت تكلفتها 45 فرنكاً في الساعة. ثم تأتي تكلفة العاملين في الفنادق والمطاعم التي بلغ متوسط تكلفتها 36.70 فرنك في الساعة، وهو أدنى رقم في تكلفة الساعة الواحدة للعاملين في القطاعات الثلاثة.

وتقل الفروق بين فروع القطاع الثانوي، حيث راوحت تكلفة الساعة في 2017 بين 51.70 فرنك في البناء و72.35 فرنك في فرع إنتاج الطاقة وتوزيعها.

وإذا تم تحديد مستوى تكاليف اليد العاملة في المقام الأول بالأجور المدفوعة، فإن هناك أيضاً المساهمات في الصناديق الاجتماعية التي يتحملها أصحاب العمل، التي تفاوتت حصتها في متوسط تكلفة العمل بالساعة في 2017 بين 14.5 في المائة في قطاع الفنادق والمطاعم، و19.0 في المائة في التعليم.

وتختلف تكلفة العمل أيضاً تبعاً لحجم الأعمال، فعند النظر إلى مجموع القطاعين الثانوي والثالث، كان متوسط تكلفة الساعة التي تتكبدها الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 50 أو أكثر أعلى بنسبة 25.8 في المائة من التكاليف المسجلة في المشاريع الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 10 "63.35 فرنك، و50.35 فرنك على التوالي".