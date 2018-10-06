دبي: إرساء عقدي طرق وأنفاق بقيمة 171.5 مليون دولار قبل معرض إكسبو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي إنها أرست عقدين للطرق والأنفاق والجسور بتكلفة إجمالية 630 مليون درهم (‭‭171.53‬‬ مليون دولار) للمرحلتين الأخيرتين من خطة تطوير البنية التحتية تمهيدا لاستضافة معرض إكسبو 2020 الدولي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإعلان في بيان منسوب للهيئة على موقعه على الإنترنت دون تحديد الشركات التي فازت بالعقدين.