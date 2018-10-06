تراجع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى نحو 89 مليار دولار

تراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 88.61 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 106.3 مليار دولار، لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت أرقام بنك الجزائر، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت، تراجع احتياطات الجزائر إلى 97.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ثم إلى 88.61 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وعزا بنك الجزائر هذا الانخفاض، إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو، بتأثير سلبي بلغ حوالي 790 مليون دولار، في الفترة بين يناير و يونيو الماضيين .

وسجل عجز ميزان المدفوعات انخفاضا بقيمة 3 مليارات دولار، ليصل إلى 7.93مليارات دولار في نهاية يونيو الماضي.

وقدر بنك الجزائر متوسط سعر برميل النفط في النصف الأول من العام الجاري بـ71 دولارا.