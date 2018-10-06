ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي 26% خلال النصف الأول

قالت حكومة إمارة دبي اليوم السبت إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 26 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ونقل بيان رسمي عن ولي عهد دبي الأمير حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بلغت 17.76 مليار درهم (4.84 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة والهند وتايلاند وإسبانيا وبريطانيا تصدرت قائمة الدول التي تضخ رؤوس أموال في دبي.