شركة فورد الاميركية ستخفض عدد موظفيها في العالم

قالت شركة فورد الاميركية لصناعة السيارات التي سبق وأعلنت في نهاية يوليو 2018 عن اعادة هيكلة واسعة، الجمعة انها ستخفض عدد موظفيها دون ان تحدد بدقة العدد.

وقالت الشركة في اعلان مكتوب ورد على فرانس برس مساء الجمعة "نحن في بداية اعادة تنظيم العمالة لدينا على المستوى العالمي لدعم اهداف استراتيجية للمؤسسة وايجاد مناخ عمل اكثر حيوية وتلاؤما مع نشاط" الشركة.

واضاف "ان اعادة الهيكلة ستترجم بخفض الاعداد تدريجيا وسيكون الامر رهين الوضع الجغرافي والفريق" موضحا انه سيتم تقديم "المزيد من التفاصيل في الابان".

وكانت شركة فورد اعلنت في 25 يوليو 2018 انها ستنفذ عملية اعادة هيكلة واسعة يفترض ان تترجم بتكلفة تبلغ 11 مليار دولار في حساباتها في غضون ثلاث الى خمس سنوات.

لكنها لم توضح حينها ان ذلك سيترجم الى الغاء وظائف او غلق مصانع.

واكتفت حينها بالاشارة الى انها تنوي مراجعة تصميم بعض موديلاتها واعادة توجيه سيولتها الى الاقسام الاكثر مردودية واعادة النظر في بعض الشراكات الاستراتيجية.

وفي نهاية ابريل 2018 قررت الشركة التوقف عن الاستثمار في السيارات العائلية الصغيرة في أميركا الشمالية بسبب هيمنة السيارات الكبيرة على المنطقة.

وفي آسيا وتحديدا الصين، لم تراجع الشركة موازنتها منذ امد بعيد في حين تشكو في اوروبا من نقض انتاجية و"نقص كفاءة" كلفاها خسائر في المنطقتين في الفصل الثاني من العام.

وذكرت الشركة في 26 سبتمبر ان الرسوم على الصلب والألمنيوم التي فرضها دونالد ترمب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، كلفتها خسارة مليار دولار من الارباح.