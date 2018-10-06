البنك الدولي يتوقع أن يسجل النمو في الأردن 2.4 % في عام 2020

توقع البنك الدولي أن يسجل النمو في الأردن 2.4 % في العام 2020 م، في حين تستهدف الحكومة الأردنية مضاعفة هذه النسبة بحسب خطة التحفيز 2018 - 2022 م التي أقرتها العام الماضي. وتوقع البنك الدولي في تقرير أعده المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بأن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2 % في المتوسط للعام 2018م، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4 % عام2017م. وكان الناتج المحلي الإجمالي الأردني نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الاردنية الأسبوع الماضي ، في وقت قدرت الحكومة الأردنية معدل النمو في الأردن للعام 2018م بنسبة 2.5 %.