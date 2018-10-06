دونجا: عموري زاد حبي للهلال

شدد محمود عبد العاطي لاعب فريق الزمالك المصري لكرة القدم أن مواجهة فريقه بمضيفه الهلال في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لقاء يجمع فريقين شقيقين، كليهما يبحث عن تحقيق هذه البطولة الغالية، وقال: "الزمالك يبحث عن الحصول على اللقب كما هي عاداته في كل المواجهات المستمرة في جميع البطولات لأنه فريق كبير ولا يعرف سوى البطولات وحصد الألقاب".وأضاف عبد العاطي الملقب بـ "دونجا" بين أنصار ناديه: "نعرف أن الهلال فريق قوي جدا، لكن الزمالك لا يقل عنه، يتمتع بشعبية كبيرة، أعتقد أن المواجهة ستأتي جميلة على جميع المستويات، أتمنى استمرار هذه البطولات بين البلدين الشقيقين، سعيد بعودتها بعد غياب طويل". واعترف بأنه مشجع لنادي الهلال، وقال: "أحب الأزرق لأنه نادٍ ممتع، لديه جماهير كبيرة في مصر، ازداد حبي له عندما انتقل لاعبي المفضل الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" لصفوفه، بصراحة أعشق هذا الأخير لإمكاناته العالية، ومهاراته الفردية والجماعية، سعيد بمواجهة فريقي المفضل، هذا لا يعني أنني لن أقدم مباراة جيدة، بل إن طموحي التتويج بالكأس".وعبر عن سعادته الكبيرة للاستقبال الذي حظيت به بعثة الأبيض، وقال: "بكل صراحة الاستقبال الكبير والحفاوة لم تشعرني بأنني غادرت بلدي، السعودية بلدنا الثاني، أشكر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، على إعادته لهذه البطولة، ودعمه لجميع الأندية العربية، نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا الاستقبال والحب الكبير، بإذن الله تظهر المباراة بالشكل المميز".