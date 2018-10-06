الهلال والزمالك .. 14 عاما بلا تغيير

كانت المرة الأخيرة التي التقى فيها فريق الهلال لكرة القدم ضيفه الزمالك المصري قبل 14 عاما، وثلاثة أشهر، وعشرة أيام، حينها حسم الفريق المصري المركز الثالث من أمامه في دوري أبطال العرب نسخة عام 2004.

ويلتقي العملاقان السعودي والمصري اليوم للمنافسة على لقب النسخة الثالثة من كأس السوبر السعودي المصري، في المواجهة الرسمية رقم (5) في تاريخ مواجهات الفريقين المباشرة في كل البطولات، حيث يستضيف ستاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" اللقاء.

وينتظر أن يكسر الهلال والزمالك الرقم المشترك بينهما في المواجهات الأربع، حيث فاز كل فريق في مواجهة وتعادل الفريقان في مواجهتين، وسجل كل فريق في شباك الآخر خمسة أهداف.

كما تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها أحد الفريقين في نسخ هذه البطولة، حيث ظهر الهلال في أول نسخة عام 2001 والزمالك في النسخة الثانية عام 2003، ويتفوق الهلال فقط في تحقيق النسخة الأولى فيما فشل الزمالك في تحقيق لقب النسخة الثانية الذي ذهب لمصلحة الاتحاد.

كما يتصدر الفريقان سلم الترتيب في مسابقة الدوري، حيث يقف الهلال في قمة فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة وبلقاء مؤجل، فيما يتصدر الزمالك الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة وبلقاء مؤجل كذلك.

ويعتبر المخضرم محمد الشلهوب قائد الهلال اللاعب الوحيد بين الفريقين الموجود في قائمة آخر مواجهة بين الفريقين وصاحب أحد الأهداف العشرة المسجلة في شباك الفريقين.