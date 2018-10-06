عموري: بقي واجبنا

شدد الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" مهاجم فريق الهلال لكرة القدم جهازية فريقه لخوض مواجهة الزمالك المصري في السوبر السعودي - المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال "نحن جاهزون جميعا كلاعبين للقاء الزمالك، اللقاء صعب، وسنسعى لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة كعادة الهلال".وأوضح عموري "جاهزون لتطبيق تام لما يطلبه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس داخل أرضية الملعب".وزاد "بقدر ما هي مباراة صعبة إلا أننا جميعا كلاعبين في أتم الجاهزية لتطبيق ما يطلبه مدربنا".وأكد النجم الإماراتي أن جمهور الهلال لا يحتاج إلى دعوة للحضور، وقال "لا نحتاج إلى أن ندعو جماهيرنا، هم أول من يدعمنا واعتدنا على ذلك، تبقى واجبنا نحن كلاعبين، في الهلال نريد تحقيق البطولة، الهلال لا يطمح إلا بالكأس".