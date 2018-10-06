جروس: سنجبر الهلال على الأخطاء

اعترف السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الزمالك المصري لكرة القدم بأنه سعيد بعودته مجددا إلى السعودية، حيث يلاقي فريقه مضيفه الهلال في السوبر السعودي - المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال "سعيد بأن أعود هنا وألعب مباراة أمام أحد أكبر أندية آسيا، ناد مثل الهلال الذي تعودت دائما على أن أنافسه في النهائيات". وأضاف "أطمح بأن أخرج بطلا، ففي تاريخ كرة القدم لا يُذكر إلا الأبطال، هنا المناخ مناسب بعكس مصر فهنالك لا توجد جماهير في الملاعب بالعادة، لذلك جماهيرنا ستكون دافعا لنا".وأوضح المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحافي للمواجهة "سنحاول أن نجعل الهلال يقع في الأخطاء لكي نستغلها، ليس العكس، فريقي جاهز بكامل عناصره لمواجهة الهلال بالتشكيل نفسه الذي دائما أطمح بأن يكون الأفضل، لكن فقط نفتقد لخدمات حازم أمام الذي تعرض لإصابة، سنشاهد مساء اليوم إمكانية مشاركته أمام الهلال من عدمها". واختتم السويسري حديثه "هنالك تغيير كبير في الهلال الذي واجهته، الآن يملكون ثمانية لاعبين أجانب، سأرى كيف يمكن أن أتعامل معهم، لديهم لاعبون على أعلى مستوى".