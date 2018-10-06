جيسوس مستغربا: أكبر حضور شاهدته

أبدى البرتغالي جيسوس مدرب فريق الهلال لكرة القدم استغرابه من التغطية الإعلامية الكبيرة وعدد ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا المؤتمر الصحافي الخاص به إلى جانب اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري" والذي عقد أمس في المركز الإعلامي في ستاد جامعة الملك سعود في الرياض للحديث عن مباراة السوبر المصري ــ السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي سيجمع الهلال والزمالك المصري.وبعد نهاية المؤتمر الصحافي وخلال عودته إلى مقر نادي الهلال، استفسر جيسوس عن تفاصيل عن السوبر السعودي ــ المصري، مبديا استغرابه من عدد الحضور الإعلامي حيث أكد أنه أكبر حضور إعلامي يشهده مؤتمر صحافي قبل أي مباراة خاضها مع الهلال في الفترة الماضية.على الصعيد ذاته، ستحظى مباراة السوبر السعودي ـــ المصري بتغطية إعلامية موسعة جدا حيث ستنقل في بث تلفزيوني موحد على أكثر من ثماني قنوات تلفزيونية سعودية وخليجية وعربية بمشاركة محللين ومقدمين ومراسلين سعوديين ومصريين.