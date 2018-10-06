السوبر بين بطلين .. لقب ومليون دولار

فيما ستلمع الكأس الذهبية في منصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" تنتظر من يتوّج بها، ستشتعل المواجهة بين فريق الهلال لكرة القدم، ونظيره الزمالك، على أمل الظفر بالسوبر السعودي - المصري، على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في المقابلة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى الاحتفالات العربية بنصر أكتوبر المجيد أبرز الانتصارات في التاريخ العربي الحديث. وسيرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مباراة السوبر السعودي - المصري، حيث رحب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعبر عن سعادته بإقامة هذا الحدث الكروي، وقال: “اللقاء يعكس مدى عمق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.وسيدخل خزانة حامل لقب السوبر السعودي - المصري جائزة قدرها مليون دولار، إلى جانب الميداليات الذهبية والكأس التي تم الكشف عن تصميمها الأنيق أخيرا. وسيحل الاتحاد ضيفا على الزمالك في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في المباراة الثانية على كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقا للبرنامج الذي كشف عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم أخيرا.ويتطلّع الهلال، الذي حاز أولى بطولاته في الموسم الحالي على حساب منافسه الاتحاد 2/1 في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، في الحدث الذي احتضنته لندن، لإضافة لقبه الثاني هذا الموسم، و59 في سجلاته التاريخية، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها راهنا؛ إذ حقق العلامة الكاملة في أربع مباريات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.وفي ظل سماح اللوائح المنظمة للسوبر السعودي - المصري، بالاستعانة بكامل قائمة الأجانب، فإن الأزرق سيدخل تحديه مع الزمالك بكل عناصره المتوافرة وعلى رأسهم الحارس العُماني علي الحبسي، الإسباني بوتيا، الفنزويلي جيملين ريفاس، السوري عمر خربين، الإماراتي عموري، الفرنسي جوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو، فضلا عن بقية العقد ومنهم، علي البليهي، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، وسالم الدوسري.في المقابل، فإن الزمالك، يراهن على خبرات مدربه السويسري كريستيان جروس، عطفا على إشرافه السابق على الأهلي، الذي حقق معه ثلاث بطولات على مدار موسمين، إذ يضم الفريق الأبيض في صفوفه عديدا من اللاعبين البارزين ومنهم محمود كهربا، لاعب نادي الاتحاد السابق، محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، محمود عبد العزيز، طارق حامد، يوسف أوباما إلى جانب التونسيين حمدي النقاز، وفرجاني ساسي، المغربي حميد أحداد، والكونجولي كابونجو كاسونجو. يشار إلى أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرّر تكريم محمد الشلهوب القائد التاريخي لنادي الهلال، وخالد الغندور نظيره في الزمالك، إلى جانب أحمد حسن عميد لاعبي العالم، من خلال السوبر السعودي - المصري.