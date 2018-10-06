جيسوس: فكرنا واحد مع كل الخصوم

شدد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال لكرة القدم على أنه يتوجب عليه كمدرب دخول جميع مواجهات فريقه في كل البطولات والمسابقات لتحقيق الانتصار أولا، وقال: "كسب النقاط في الدوري وتحقيق الانتصارات في الكؤوس". وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المدرب البرتغالي أمس للحبث عن مواجهة فريقه بضيفه الزمالك المصري في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي "هذا ما يُحتم علي، دخول كل المباريات بتركيز عال، وتحضير الفريق للمشاركة في جميع البطولات، الهلال استعد لمدة أسبوع مضى لخوض مواجهة السوبر أمام الزمالك المصري".

وشدد جيسوس أن تغير الخصم في هذا النهائي من الأهلي إلى الزمالك لم يؤثر على تحضير الفريق أو استعداده، وقال: "الهلال يلعب بالطريقة والفكر نفسهما أمام الفريق الذي سيواجهه، الهلال ناد يشارك في البطولات والمسابقات كي ينتصر، لذلك مسؤوليتنا هي تحقيق لقب السوبر السعودي المصري لإرضاء طموح جمهور الهلال وتاريخه، حيث نعرف خصمنا جيدا فلقد تابعت الزمالك وتطوراته جيدا، وعندما تم تغيير خصم المباراة من الأهلي إلى الزمالك لم يؤثر ذلك على إعدادنا، أفكارنا نفسها في اللعب على نسق عال مستمرّة مهما اختلف الخصم".

وأضاف: "نحن محظوظون في الهلال أننا نمتلك لاعبين بقيمة محمد كنو وعبد الله عطيف، حاليا من يكون في الفورمة سيساعدنا في المجموعة أما بالنسبة للبرازيلي كارلوس إدواردو فهو لاعب هجومي وإمكاناته عالية جدا، الآن هو عائد من إصابة وانقطاع طويل إلا أنه يؤدي بشكل ممتاز وسيتطور أكثر، حيث أعرف إمكاناته العالية من ثلاثة مواسم ماضية".

وزاد: "علينا مسؤولية أكبر كجهاز فنّي أن نظهر الهلال في أفضل صورة، لذاك سأشارك باللاعبين الأجهز والأكثر مشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".