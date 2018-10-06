مرتضى: إيقافي .. «يبلوه ويشربوا مويته»

عد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حفاوة الاستقبال الذي حظي به أمس لحظة وصوله إلى الرياض، أنه أمر غير مستغرب على الشعب السعودي لأنهم متعودون على استقبال ملايين الحجاج في كل موسم، وقال "حتى إذا حاول بعض الأشرار زرع الوقيعة بين البلدين الكبيرين السعودية، ومصر، سواء على المستوى الرياضي أو السياسي، لكن في النهاية نعتبر بعضنا شعبا واحدا ولهذا أشكر القيادة السعودية، ولصاحب الفرح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الذي أعاد البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية الأبطال)، بمستوى أعلى، وربما الحقد والغل الذي ظهر خلال الفترة الماضية مرده أن بطولة العرب ضربت دوري أبطال إفريقيا، الذي انهار بجوائزه التي لا تتجاوز الـ 700 ألف دولار".وتابع "قرار إيقافي الذي صدر من الاتحاد الإفريقي "كاف"، يبلوه ويشربوا مويته، وأعيد وأكرر أن البطولة العربية أنهت أسطورة البطولة الإفريقية بجائزتها الضعيفة التي تبلغ 700 ألف دولار، بينما جوائز البطولة العربية تصل إلى ستة ملايين دولار، ولهذا أقترح على آل الشيخ، أن يلعب دور الثمانية في دولة واحدة للاستمتاع أكثر بالمنافسة ومشاهدتها في مكان واحد، كما أقدم شكري له أيضا على الدعم المحترم الذي يؤكد حبه وعشقة لمصر، مع كل المسؤولين الذين وقفوا معي على صفحاتهم الخاصة بعد مؤامرة إيقافي".وأشار إلى أن ما حدث في مدرج النادي الأهلي من هتافات معادية، لا يمثل جماهيره المحترمة، وقال "الهتافات التي أطلقتها فئة ضالة اسمها الأولتراس، المأجورون للإساءة للعلاقات المصرية - السعودية بتمويل من قطر، لديّ مستند جديد يثبت أنها مؤامرة قطرية حقيرة، أنا أهاجم تميم، ووالده، وموزة، لذلك أرادوا الانتقام مني وأقول إن الوثيقة لدي وسأقدمها لرئيس الجمهورية حتى يعرف أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعصابته لم يكن هدفهم الزمالك ومرتضى فحسب، بل مصر، بواسطة العملاء الأخوان التابعين لتميم ولن يجرؤ حطب ولا كل الحطب على منعي من السفر".