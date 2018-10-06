أمننا وأصالة وجودنا .. «حقائق لا تشترى»

وجود المملكة العربية السعودية السابق لوجود الولايات المتحدة ب 30 عاما، وأمنها الذي لا يباع ولا يشترى حقائق ناصعة وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمام الرأي العام العالمي عبر لقائه أمس مراسل بلومبيرج الأمريكية. حين قال نحن لا ندفع لأمننا. داعيا الجميع إلى تأمل ما آلت إليه أجندات قديمة بائدة حاولت التربص بأمن هذه البلاد أو أخرى حديثة تعارضت مع مصالح هذه الدولة، كما فعلت ثماني أوباما العجاف. التي أضرت بأمريكا الدولة ومصالح أبنائها أكثر مما حققت من أوهام. ليبقى أمن هذه البلاد لا فضل لغريب فيه ومرهونا دائما وأبدا لبطولات الأجداد والأبناء منذ إرهاصات التأسيس وحتى هذه الساعات والدقائق القريبة التي يذود فيها أبناؤها عن حدود مملكتهم الجنوبية لردع خطر قاتم لا يطول المملكة فحسب بل المنطقة والعالم بتشكل حزب الله جديد - كما لفت إلى ذلك ولي العهد - لا يتوانى عن المتاجرة بالدماء والمذاهب فضلا عن المخدرات والمحرمات بشتى أنواعها. الأمن وأصالة الوجود وجهان لعملة سعودية تزداد عمقا وحضارة كما أنها لا تقبل المزايدة والإملاء من قريب أو بعيد ماضيا أو حاضرا. أما شراء الأسلحة فصفقات تحتمل تغيير الوجهة بتغير المصلحة السياسية أو الجودة الصناعية. لذلك فلا سبيل هنا للمزايدة حول صفقات مدفوعة الثمن وتصب في مصلحة البائع والمشتري. إلا أن السعودية حتى في هذا الأمر تميزت عن غيرها بكثير من التدقيق فيما تشتري وممن تشتري فضلا عن سعيها الدائم لنقل التقنية والمعرفة وبالتالي توظيف أكبر عدد ممكن عبر هذه الصفقات. لتجعل منها صفقات حياة لا تكديسا وتخزينا وموتا كما هو ديدن الحكومات والدول الفاشلة. ويستمر السلم وقودا لهذه المملكة ووعد أبنائها للعالم والإنسانية من حولهم. وما لقاء ولي العهد الأخير - كشاب ومواطن قبل أن يكون مسؤولا- المتكامل شكلا ومضمونا إلا مثالا رائعا ومشرفا يعبر عن هذه الأرض وعن طموح أبنائها ولما تصبو إليه هذه المملكة المتجددة بطموح شعبها وريادة قادتها.