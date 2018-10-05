ارتفاع كبير في الطلب على القطاع الصناعي بألمانيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الجمعة نموا قويا للطلب على القطاع الصناعي في ألمانيا خلال أغسطس الماضي.وبحسب البيانات ارتفع حجم الطلب على القطاع الصناعي خلال أغسطس الماضي بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين. وكان الطلب قد سجل في الشهور السابقة تراجعا ملموسا.في الوقت نفسه جاء حجم الطلب خلال أغسطس الماضي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وتراجع الطلب داخل ألمانيا بنسبة 2.9% شهريا، في حين ارتفع الطلب الخارجي بنسبة 5.8% شهريا.وقد ارتفع الطلب على السلع الاستثمارية والاستهلاكية بشكل خاص، في حين تراجع الطلب على السلع الوسيطة.