مركز الملك سلمان للإغاثة يدين استهداف الحوثيين لمخيمه في الخوخة

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية التي استهدفت اليوم, مخيم بني جابر في مديرية الخوخة في الحديدة التابع للمركز بثلاث قذائف عشوائية مما نتج عنه وفاة امرأة وإصابة عدد كبير من النازحين القاطنين في المخيم بإصابات بالغة فيهم عدد من الأطفال، كما يواصل المركز متابعة تطورات هذا الحدث مع السلطة المحلية اليمنية. وندد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان له, هذه الجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي التي تطلقها المليشيات الإرهابية الحوثية. ويهيب المركز بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان وتكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها وإعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى الاعتداء على الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن وترويعهم في مخيمات النزوح. ودعا المركز في بيانه , الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله بالفساد.