" مدى " تتعاون مع شركة ابل وتطلق خدمة "Apple Pay"

أوضح نظام المدفوعات الوطني "مدى" استمراره في العمل على توفير أحدث خيارات الدفع الرقمي وفق أعلى معايير الأمان و السرعه والسهوله للعملاء وذلك بالتعاون مع شركائها من البنوك السعودية وأنظمة الدفع الدولية. وانطلاقاً من ذلك أعلنت مدى عن سعادتها بالتعاون مع شركة أبل لإطلاق خدمة " Apple Pay " قريباً في المملكة العربية السعودية ، حيث ستشمل المرحلة الاولى تطبيق الخدمة لعملاء مصرف الراجحي و البنك الاهلي و بنك الرياض. الجدير بالذكر ان مدى ركزت منذ بداية العام على التوسع في انتشار خدمة اثير في المتاجر التي أصبحت متوفرة بجميع أجهزة نقاط البيع بالمملكة تقريباً، ثم تفعيل خدمة الدفع عن طريق الانترنت عبر بطاقات مدى خلال الربع الأول من العام الجاري ، تلاها اطلاق مدفوعات الجوال لأجهزة الاندرويد عبر تطبيق مدى pay. و أخيراً الاعلان عن تعاونها مع شركة ابل لتفعيل خدمة apple pay في المملكة. ويأتي هذا الحراك ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي. حيث بدأت "ساما" بتنفيذ خطة طموحة لتطوير نظام المدفوعات الوطني "مدى" لدعم وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة من خلال استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة التي تتبناها المؤسسة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول نحو مجتمع غير نقدي عبر تقليل الحاجة إلى التعاملات النقدية ضمن مسارات الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع السعودي.