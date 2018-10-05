تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى أقل مستوى له منذ 50 عاما

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى 3.7% وهو أقل مستوى له منذ حوالي نصف قرن.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن عدد الوظائف ارتفع في مجالات الأعمال المهنية وخدمات الأعمال والرعاية الصحية والنقل ومستودعات الجملة.

كان معدل البطالة في آب/أغسطس الماضي 3.9%، قبل أن ينخفض خلال الشهر الماضي إلى 3.7% وهو أقل معدل للبطالة منذ .1969 كان المحللون يتوقعون تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 3.8% فقط.

يأتي ذلك فيما يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرقام البطالة المنخفضة في خطبه أمام التجمعات الانتخابية لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في الأسبوع الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وانخفض عدد العاطلين في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الماضي بمقدار 270 ألف عاطل إلى 6 ملايين عاطل.